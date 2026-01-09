Поиск

Соглашение РФ с Белоруссией о защите граждан от преследования иностранными государствами внесено в Думу

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами, международными органами юстиции.

Соответствующий проект закона (1115711-8) размещен в пятницу в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Соглашение подписано в Москве 13 марта 2025 года.

Предусматривается, что соглашение применяется в отношении защищаемых лиц в связи с необоснованным уголовным преследованием третьими сторонами, а также в целях обеспечения прав и свобод защищаемых лиц, говорится в пояснительной записке.

Стороны в соответствии с положениями соглашения осуществляют взаимодействие по вопросам защиты таких лиц. Стороны также признают персональный иммунитет за высшими и иными должностными лицами сторон. Кроме того, стороны гарантируют для защищаемых лиц соблюдение функционального иммунитета в связи с запросами третьих сторон. Соглашение не затрагивает государственные иммунитеты, которыми пользуется каждая из сторон в отношении себя и своей собственности.

Также предусматривается, в частности, что сторона отказывает в исполнении запроса третьей стороны в отношении защищаемого лица другой стороны, пользующегося иммунитетом, если в отношении такого лица другая сторона не отказалась от иммунитета.

Кроме того, предусматривается, что сторона отказывает в исполнении запроса третьей стороны в отношении защищаемого лица, в частности, если существуют основания полагать, что данное лицо в результате исполнения запроса может быть подвергнуто пыткам или иным видам жестокого, бесчеловечного либо унижающего достоинство обращения, говорится в документе.

Каждая из сторон в случае получения информации о возникновении на своей территории угрозы незаконного ограничения свободы защищаемых лиц третьими сторонами или лицами, оказывающими третьим сторонам содействие, незамедлительно информирует об этом другую сторону, принимает необходимые меры для противодействия этим угрозам.

Согласно документу, защищаемые лица одной из сторон, находящиеся на территории другой стороны, в частности, не могут без соблюдения правил процедур, предусмотренных соглашением, быть выданы или иным способом переданы международному суду или трибуналу; выданы или иным способом переданы иной третьей стороне для передачи международному суду или трибуналу.

Владимир Путин Госдума РФ Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Россети" назвали регионы с наиболее сложной обстановкой с электричеством в связи с непогодой

Минобороны РФ заявило о взятии за неделю под контроль пяти населенных пунктов в зоне СВО

МИД приветствовал решение Трампа освободить двух граждан РФ из экипажа танкера Marinera

 МИД приветствовал решение Трампа освободить двух граждан РФ из экипажа танкера Marinera

Более 100 тыс. жителей Дагестана остались без света

Ту-142МК выполнили первую в истории дозаправку в воздухе в районе Северного полюса

Нанесён удар по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку резиденции президента РФ

После ночного обстрела более 560 тыс. жителей Белгородской области остались без электричества

Российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ в районе Купянска

В аэропортах Санкт-Петербурга и Пскова сняты ограничения

 В аэропортах Санкт-Петербурга и Пскова сняты ограничения

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, поврежден объект инфраструктуры
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8089 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 110 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });