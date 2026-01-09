Поиск

Мантуров заявил о полном импортозамещении в производстве канатных дорог в РФ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Россия получила дополнительные компетенции в производстве канатных дорог после ухода с отечественного рынка иностранных поставщиков, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

В пятницу Мантуров в рамках рабочей поездки в Тверскую область посетил "ТверьКанатДор". Предприятие первым в стране наладило разработку и производство канатных дорог по полному циклу, локализовало критические компоненты изготовления продукции.

Первый зампред правительства РФ осмотрел готовую продукцию, ознакомился с этапами производства и посетил единственную в России лабораторию для испытания канатных дорог. Завод рассчитан на выпуск 15 комплексов канатных дорог в год.

"ТверьКанатДор" - очень важный проект, который стартовал не так давно, но уже на 100% импортозаместил европейских поставщиков, которые сами отказались от сотрудничества с Россией. Думаю, что они уже сами об этом жалеют и подсчитывают свои недополученные доходы", - приводятся слова первого вице-премьера на сайте правительства.

"А мы получили дополнительные компетенции. Наши инженеры, конструкторы, специалисты сделали не просто импортозамещенную версию, а учли наши климатические особенности и опыт эксплуатации других канатных дорог", - подчеркнул Мантуров.

Ранее сообщалось, что ООО "ТверьКанатДор" вложило уже 4,6 млрд рублей в производство канатных дорог на площадке промышленного парка "Демидово" в Конаковском округе Тверской области.

Сообщалось, что проект предполагалось полностью реализовать к 2029 году.

ООО "ТверьКанатДор" учреждено в мае 2022 года с уставным капиталом 3 млн рублей московским ООО "Органик проект", бенефициаром которого является Сергей Бачин - один из ведущих в России девелоперов и инвесторов объектов гостиничной и туристской инфраструктуры. Среди реализованных проектов - курорты "Завидово", "Ярославское взморье", "Роза Хутор" и другие.

Как сообщалось, после ухода европейских производителей канатных дорог из-за санкций, в России остро встала проблема импортозамещения в этой сфере. Ранее в корпорации "Кавказ.РФ" заявляли, что только горным курортам Северного Кавказа до 2030 года необходимы 15 современных канатных дорог с отцепляемым зажимам и 15 машин для подготовки трасс - ратраков. Всего в России работают около 150 крупных и средних горнолыжных комплексов.

