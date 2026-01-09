Последствия аварий на энергосетях Калужской области устранены

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Энергетики "Калугаэнерго" устранили все повреждения на линиях электропередач в Калужской области, вызванные непогодой, сообщила пресс-служба "Калугаэнерго".

"Энергетики в приоритетном порядке отрабатывают индивидуальные заявки потребителей по сети 0,4 кВ, которые поступают через электронные сервисы компании", - говорится в сообщении пресс-службы.

В устранении последствий стихии были задействованы 64 бригады "Калугаэнерго": 298 энергетика и 129 единицы спецтехники. Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме.

В настоящее время в части муниципалитетов ведутся работы по восстановлению нормальных схем на линиях электропередачи, в связи с чем могут наблюдаться кратковременные перерывы электроснабжения.

По территории Калужской области прошел циклон "Фрэнсис" с аномальным снегопадом и порывами ветра до 17 м/с.