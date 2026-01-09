Четыре человека ранены при атаке БПЛА автобуса на Белгородчине

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя пострадали при атаке украинского дрона на автобус предприятия в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в пятницу.

"В Волоконовском округе в районе хутора Григорьевка дрон атаковал автобус предприятия. Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения. Бойцы "Орлана" вывезли и доставили пострадавших в Волоконовскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь. Для продолжения лечения они переведены в Валуйскую ЦРБ", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, в поселке Алексеевка Волоконовского округа от удара дрона в частном доме перебита газовая труба, выбиты окна и посечены ворота. Кроме того, поврежден легковой автомобиль.

В Белгороде в результате детонации дрона осколками посечена машина.

В городе Шебекино от удара FPV-дрона пробита крыша хозпостройки. При атаке второго дрона огнем уничтожен грузовик. Третий беспилотник сдетонировал на парковке предприятия, в результате чего повреждения получила машина. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома - выбиты окна и посечён забор. В селе Белянка вследствие детонации дрона повреждены заборы двух частных домов и два автомобиля.

Кроме того, в селе Гора-Подол Грайворонского округа в результате детонации дрона повреждена одна квартира в многоквартирном доме.

В Белгородском округе в селе Ясные Зори от удара дрона посечена крыша многоквартирного дома.

В Краснояружском округе в селе Илек-Пеньковка FPV-дрон атаковал социальный объект. В здании повреждена кровля, информирует губернатор.