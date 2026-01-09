Поиск

Четыре человека ранены при атаке БПЛА автобуса на Белгородчине

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя пострадали при атаке украинского дрона на автобус предприятия в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в пятницу.

"В Волоконовском округе в районе хутора Григорьевка дрон атаковал автобус предприятия. Двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения. Бойцы "Орлана" вывезли и доставили пострадавших в Волоконовскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь. Для продолжения лечения они переведены в Валуйскую ЦРБ", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, в поселке Алексеевка Волоконовского округа от удара дрона в частном доме перебита газовая труба, выбиты окна и посечены ворота. Кроме того, поврежден легковой автомобиль.

В Белгороде в результате детонации дрона осколками посечена машина.

В городе Шебекино от удара FPV-дрона пробита крыша хозпостройки. При атаке второго дрона огнем уничтожен грузовик. Третий беспилотник сдетонировал на парковке предприятия, в результате чего повреждения получила машина. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома - выбиты окна и посечён забор. В селе Белянка вследствие детонации дрона повреждены заборы двух частных домов и два автомобиля.

Кроме того, в селе Гора-Подол Грайворонского округа в результате детонации дрона повреждена одна квартира в многоквартирном доме.

В Белгородском округе в селе Ясные Зори от удара дрона посечена крыша многоквартирного дома.

В Краснояружском округе в селе Илек-Пеньковка FPV-дрон атаковал социальный объект. В здании повреждена кровля, информирует губернатор.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 9 января

РФ и Венесуэла подтвердили настрой на продолжение контактов по линии оборонных ведомств

"Россети" назвали регионы с наиболее сложной обстановкой с электричеством в связи с непогодой

Минобороны РФ заявило о взятии за неделю под контроль пяти населенных пунктов в зоне СВО

МИД приветствовал решение Трампа освободить двух граждан РФ из экипажа танкера Marinera

 МИД приветствовал решение Трампа освободить двух граждан РФ из экипажа танкера Marinera

Более 100 тыс. жителей Дагестана остались без света

Ту-142МК выполнили первую в истории дозаправку в воздухе в районе Северного полюса

Нанесён удар по критически важным объектам на Украине в ответ на атаку резиденции президента РФ

После ночного обстрела более 560 тыс. жителей Белгородской области остались без электричества

Российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ в районе Купянска
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8089 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 110 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });