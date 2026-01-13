Более 52 тыс. СМИ зарегистрировано в РФ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В России зарегистрировано более 52 тысяч СМИ, свою актуальность сохраняют традиционные газеты и журналы, особенно в небольших населенных пунктах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в поздравлении сотрудникам отечественной медиаотрасли во вторник.

"Традиционные газеты и журналы по-прежнему остаются популярными и востребованными, особенно у жителей небольших населённых пунктов. В нашей стране сегодня зарегистрировано более 52 тысяч средств массовой информации, и правительство России продолжает регулярно их поддерживать. В 2025 году было выделено финансирование на реализацию порядка 1,7 тыс. социально значимых проектов по приоритетным направлениям государственной политики", - цитируется Чернышенко в сообщении его аппарата.

В то же время, по его словам, "сфера СМИ динамично меняется вместе с развитием цифровых технологий и искусственного интеллекта, появляется новый востребованный контент, запускаются интернет-проекты, активно развиваются социальные медиа".

13 января в стране отмечается день российской печати.