Суд отложил рассмотрение иска ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро на 10 апреля

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы продолжит рассматривать иск к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании 200 млрд евро (18,2 трлн рублей) 10 апреля, сообщил журналистам один из представителей сторон.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 12 марта заседание по рассмотрению жалоб трех розничных инвесторов на отказ принять участие в деле по иску ЦБ к Euroclear (заседание пройдет в закрытом режиме).

Розничные инвесторы хотели присоединиться к иску, так как из-за санкций лишились возможности распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми в Euroclear. Суд 16 января отказал им в этом, сообщил тогда журналистам представитель инвесторов. По его словам, суд отклонил заявления всех физлиц.

ЦБ РФ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear 12 декабря 2025 года. Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 года ЦБ оценивал в 200,1 млрд евро (18,173 трлн рублей по официальному курсу на эту дату). Эти требования состоят из реального ущерба в 181,5 млрд евро и упущенной выгоды (потенциального дохода по активам) в 18,6 млрд евро, сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом иска.

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа примерно к $300 млрд резервов. После этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.