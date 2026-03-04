Поиск

Туроператоры посоветовали россиянам на Ближнем Востоке не аннулировать авиабилеты

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российским туристам в странах Ближнего Востока авиакомпании могут предлагать аннулировать купленные ранее авиабилеты, этого не стоит делать, поскольку путешественники автоматически теряют место на вывозных рейсах, заявил на пресс-конференции член правления Российского союза туриндустрии, гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

"Многие туристы сейчас получают от иностранных перевозчиков предложение аннулировать или вернуть билеты на рейсы. Уважаемые туристы, пожалуйста, не совершайте этого, потому что аннуляция билета приводит к тому, что вы не попадете в списки на эвакуацию. Вы сможете вернуться в Россию, только если купите новый авиабилет", - рассказал он.

Как отметил Мурадян, авиакомпании сейчас продолжают продавать билеты на рейсы, однако нет гарантий того, что они состоятся.

"Не факт, что рейс, на который вы купите билет, состоится по расписанию. На текущий момент все рейсы имеют статус эвакуационных и нерегулярных. Поэтому, пожалуйста, ни в коем случае не отказывайтесь от первоначального провозного документа", - подчеркнул эксперт.

По его словам, на каждый эвакуационный рейс авиакомпании сажают максимально допустимое количество пассажиров с учетом увеличения времени в полете.

"Мы видели от туристов информацию, что самолеты летают неполными. Это связано с тем, что им нужно делать облет большей территории, и по правилам безопасности, необходимо недогружать борт пассажирами и багажом, чтобы иметь увеличенный запас топлива", - объяснил эксперт.

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, гендиректор туроператора "Арт тур" Дмитрий Арутюнов сообщил, что участились случаи мошенничества в отношении туристов, которым предлагают альтернативные способы покинуть страны Ближнего Востока.

"В ОАЭ мы наблюдаем шквал аферистов, которые предлагают за бешеные деньги вывезти туристов через границу Омана и продают билеты на рейсы, которые не будут выполнены, потому что небо закрыто. Просим не поддаваться на эти махинации", - заключил эксперт.

По данным РСТ, на момент начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля в ОАЭ находились около 50 тысяч россиян, 7 тысяч из них вернулись на родину.

МИД и Минэкономразвития 3 марта рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию до нормализации обстановки, а туроператорам - воздержаться от продвижения и продажи туров в эти страны.

Хроника 28 февраля – 04 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Бахрейн Кувейт ОАЭ РСТ Оман Артур Мурадян Дмитрий Арутюнов
