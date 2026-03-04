Кассационная жалоба подана на первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Представитель жителя Каменска-Уральского (Свердловская область), признанного виновным по делу о поиске экстремистского контента, подал жалобу в кассационный суд, сообщил "Интерфаксу" защитник уральца Сергей Барсуков.

"Сегодня мы подали жалобу в кассационную инстанцию по делу о поиске экстремистских материалов", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 10 декабря мировой судья судебного участка № 2 Красногорского судебного района Каменска-Уральского признал 20-летнего местного жителя виновным по ст. 13.53 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, и назначил ему штраф в размере 3 тыс. рублей.

Эта первое в РФ подобное административное дело, статья начала действовать в России с 1 сентября 2025 года.

Защита посчитала данное постановление незаконным и обжаловала его, однако Красногорский районный суд отказал в удовлетворении жалобы.

Дело было заведено из-за поиска уральцем изображений значков и шевронов батальона, признанного экстремистским. Молодой человек не признавал вину из-за отсутствия умысла на поиск запрещенных материалов.