Поиск

Глава МВД заявил об "огромной" текучке кадров в полиции

Глава МВД заявил об "огромной" текучке кадров в полиции
Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ
Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев констатировал существенный дефицит кадров в ведомстве, есть районные отделы с полным отсутствием отдельных подразделений.

"Текучесть кадров огромная. С 2020 года ушло 350 тысяч (человек - ИФ), личный состав обновился фактически наполовину. Только в прошлом году вновь принято на аттестованные должности 58 тысяч человек, а уволились 80 тысяч", - сказал он на коллегии МВД.

"Наиболее критическая ситуация в районном звене территориальных органов МВД, - отметил министр. - Есть райотделы, в которых полностью разукомплектованы отдельные подразделения".

В 2025 году "общее количество вакансий составило 212 тыс., из них 186,5 тыс. - это аттестованные должности".

"В первую очередь - это ключевые службы ведомства - патрульно-постовая, уголовный розыск, участковые уполномоченные, следствие, дознание", - сказал Колокольцев, добавив, что ведомство делает "все возможное для повышения уровня социальной защищенности сотрудников

Владимир Колокольцев МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МВД заявил об "огромной" текучке кадров в полиции

 Глава МВД заявил об "огромной" текучке кадров в полиции

Туроператоры посоветовали россиянам на Ближнем Востоке не аннулировать авиабилеты

Путин поручил МВД усилить профилактику подростковой агрессии в учебных заведениях

 Путин поручил МВД усилить профилактику подростковой агрессии в учебных заведениях

Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов

 Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов

Суд рассмотрит иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро по существу 10 апреля

 Суд рассмотрит иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро по существу 10 апреля

Кассационная жалоба подана на первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

 Кассационная жалоба подана на первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

Суд отправил под домашний арест находящегося под следствием главу Бодайбо

Бензин запретили продавать в Петербурге несовершеннолетним

 Бензин запретили продавать в Петербурге несовершеннолетним

Минтранс РФ заявил об атаке на российский газовоз в Средиземном море

Объем рынка цветов в РФ в 2026 г. может достичь 500 млрд руб.

 Объем рынка цветов в РФ в 2026 г. может достичь 500 млрд руб.
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 344 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8570 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });