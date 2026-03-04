Глава МВД заявил об "огромной" текучке кадров в полиции

Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев констатировал существенный дефицит кадров в ведомстве, есть районные отделы с полным отсутствием отдельных подразделений.

"Текучесть кадров огромная. С 2020 года ушло 350 тысяч (человек - ИФ), личный состав обновился фактически наполовину. Только в прошлом году вновь принято на аттестованные должности 58 тысяч человек, а уволились 80 тысяч", - сказал он на коллегии МВД.

"Наиболее критическая ситуация в районном звене территориальных органов МВД, - отметил министр. - Есть райотделы, в которых полностью разукомплектованы отдельные подразделения".

В 2025 году "общее количество вакансий составило 212 тыс., из них 186,5 тыс. - это аттестованные должности".

"В первую очередь - это ключевые службы ведомства - патрульно-постовая, уголовный розыск, участковые уполномоченные, следствие, дознание", - сказал Колокольцев, добавив, что ведомство делает "все возможное для повышения уровня социальной защищенности сотрудников