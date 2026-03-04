Суд отправил под домашний арест находящегося под следствием главу Бодайбо

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Суд в Иркутской области отправил под домашний арест главу города Бодайбо, обвиняемого в превышении полномочий, сообщает прокуратура региона в среду.

Ранее сообщалось о задержании 27 февраля главы Бодайбо в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту ненадлежащей организации теплоснабжения жителей города.

30 января в Бодайбо из-за промерзания водовода в 40-градусный мороз была остановлена работа четырех котельных. На следующий день в городе был введен режим ЧС локального характера. Без отопления и водоснабжения остались 196 домов и две школы. Возобновление теплоснабжения началось 3 февраля. Пострадавшим начали перечислять единовременную помощь.

6 февраля из-за коммунальной аварии в Бодайбо был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Тепло во все жилые дома, попавшие в зону ЧС, вернули 21 февраля. Продолжаются работы по восстановлению водоснабжения и водоотведения в домах.

Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1095 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тыс. человек.