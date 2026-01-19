24 БПЛА уничтожены над Воронежской областью

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Над тремя районами и одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата, сообщил глава региона Александр Гусев.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами и одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата", - написал Гусев в своем телеграм-канале в понедельник.

По информации губернатора, пострадавших и разрушений нет.