24 БПЛА уничтожены над Воронежской областью
Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Над тремя районами и одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата, сообщил глава региона Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами и одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата", - написал Гусев в своем телеграм-канале в понедельник.
По информации губернатора, пострадавших и разрушений нет.