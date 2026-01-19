Поиск

Национальная товарная биржа 19 января запускает спот-торги зерном

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Национальная товарная биржа (НТБ) в понедельник начинает торги на спот-рынке зерна в режиме двухстороннего анонимного аукциона, сообщает торговая площадка.

Торги будут проводиться пшеницей 4-го класса с содержанием протеина 12,5%. В процессе проведения торгов в форме двухстороннего анонимного аукциона участники рынка смогут подавать встречные заявки на покупку и продажу с указанием цены и объема продукции. При совпадении параметров встречных заявок сделка будет заключена.

Участники торгов смогут заключать сделки в двух "биржевых стаканах" с железнодорожной (размер минимального лота - 70 тонн) и автомобильной (размер минимального лота - 30 тонн) доставкой. Условия поставки товара - CPT Новороссийск, базис поставки - NOVO, который включает в себя следующие пункты назначения: зерновой терминал КСК, Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) и Новороссийский комбинат хлебопродуктов ("НКХП").

Покупателями зерна являются компании-экспортеры, продавцами - сельхозпроизводители и трейдеры.

Торги будут проводиться каждый рабочий день.

Как сообщается в материалах биржи, проект "Стакан НОВО" предоставляет участникам торгов твердые котировки на покупку и продажу зерна, мгновенное исполнение сделки, доступ к рыночным данным в реальном времени и прозрачным ценам, доступ к торгам в режиме онлайн из любой точки мира, планирование логистики и продаж, гибкость перехода с CPT на FCA для сделок с поставкой по железной дороге. В числе преимуществ также - доступ к надежной инфраструктуре поставки товара, концентрация ликвидности в одном стакане на едином базисе, прозрачное ценообразование в режиме онлайн, реализация пшеницы напрямую экспортеру, отсутствие транзакционных издержек для продавцов, приоритет по движению товара по железной дороге.

Запуск спот-торгов проводится в сотрудничестве с Минсельхозом, Банком России, Союзом экспортеров и производителей зерна, а также участниками зернового рынка.

Национальная товарная биржа учреждена в июле 2002 года. Организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром, мясной, молочной продукцией и другими товарами, рассчитывает индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром. НТБ является уполномоченной биржей Минсельхоза РФ при проведении государственных интервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Минсельхоз НТБ
