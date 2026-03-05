В Екатеринбурге прощаются с драматургом Николаем Колядой

Цветы у "Коляда-театра", где проходит прощание с драматургом Николаем Колядой Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Церемония прощания с уральским драматургом Николаем Колядой, умершим в начале недели, проходит в "Коляда-театре" в Екатеринбурге, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

На прощание пришли и продолжают идти десятки людей с цветами. Очередь растянулась вдоль здания театра на половину квартала. Театр организовал трансляцию в своих соцсетях.

После прощания состоится отпевание. Похоронят Коляду на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

Драматург, директор "Коляда-театра" Николай Коляда скончался 2 марта. Ему было 68 лет. По данным местных СМИ, за несколько дней до этого драматург попал в больницу.