Нефтегазовые доходы бюджета в феврале составили 432,3 млрд рублей

Недопоступление доходов за месяц составило 153,2 млрд рублей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале 2026 года составили 432,3 млрд рублей против 393,3 млрд рублей в январе, сообщает сайт Минфина.

Таким образом, за январь-февраль 2026 года нефтегазовые доходы составили 825,6 млрд рублей, что в 1,9 раза ниже этих доходов за январь-февраль 2025 года (до пересчета - 1,560 трлн рублей).

Нефтегазовые доходы в феврале 2026 года также оказались ниже их базового объема (585,5 млрд рублей). Таким образом, недопоступление доходов за месяц составило 153,2 млрд рублей.

В соответствии с бюджетным правилом средства Фонда национального благосостояния в объеме недополученных нефтегазовых доходов используются для финансирования дефицита бюджета.

Минфин в среду сообщил, что в феврале 13,277 млрд юаней и 7,897 тонны золота в обезличенной форме из ФНБ были реализованы за 244,417 млрд рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита.

