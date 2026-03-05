Спасатели обнаружили тело второго погибшего после обрушения на предприятии под Тулой

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В ходе разбора завалов после обрушения кровли в городе Узловая Тульской области обнаружено тело погибшего, сообщает в четверг пресс-служба МЧС России.

"Поисково-спасательные работы велись всю ночь. Спасатели в ходе разбора завалов обнаружили тело погибшего в результате обрушения кровли в Тульской области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что днем в среду в одном из цехов предприятия по производству металлоконструкций произошло обрушение кровли из-за скопления снега и льда на площади 1,2 тыс. кв. метров. В цехе находилось 45 человек, из них 43 вышли самостоятельно. В результате обрушения один человек погиб, один остался под завалами.

Как прокомментировал Узловский межрайонный прокурор Александр Шевцов, произошло обрушение двух цехов машиностроительного завода, которые сдавались в аренду двум организациям, занимающимся изготовлением металлоконструкций.