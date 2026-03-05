Путин поручил оценить целесообразность ограничений на езду по тротуарам электровелосипедов

Поиск

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД России рассмотреть до 1 июля вопрос о целесообразности установления ограничений на передвижение по тротуарам велосипедов с электрическим двигателем, сообщает сайт Кремля.

Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря прошлого года.

В частности, Минтрансу поручено подготовить совместно с МВД и при участии Совета по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты РФ, заинтересованных комиссий Госсовета и представить "предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем".

В том числе поручено рассмотреть вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам.

Срок исполнения этого поручения – 1 июля 2026 года.

Минтранс МВД Владимир Путин
