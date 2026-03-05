Поиск

Путин поручил рассмотреть сокращение оснований отмены оправдательных вердиктов присяжных

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Верховным судом при участии Генпрокуратуры рассмотреть предложения, направленные на сокращение оснований для отмены оправдательных вердиктов, вынесенных присяжными.

Об этом говорится в перечне поручений, сформулированных после декабрьского заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Правительству совместно с Верховным судом при участии Генпрокуратуры, научных и общественных организаций поручено рассмотреть предложения Совета, направленные в том числе на повышение мотивации граждан к исполнению обязанностей присяжных заседателей. В частности предлагается рассмотреть вопрос увеличения размера компенсационного вознаграждения, выплачиваемого присяжным.

Кроме того, поручено рассмотреть предложения, направленные на усиление ответственности за вмешательство в деятельность присяжных заседателей и на сокращение оснований для отмены оправдательных вердиктов. При необходимости поручено обеспечить внесение изменений в законодательство.

Срок исполнения данного поручения - до 1 июля 2026 года.

