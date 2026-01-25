Очевидцы спасли мать с ребенком из съехавшего в канал автомобиля в Махачкале

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Неравнодушные жители Махачкалы спасли маму и ребенка из автомобиля, который съехал в канал в столице Дагестана, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Махачкале местные жители, рискуя своими жизнями, спасли маму и ребенка, которые на автомобиле такси провалились в водоканал. На помощь пришли очевидцы. Один забрался на перекладину, таксист через окно передал ему ребенка. А затем мужчины вытащили и саму маму уже из уплывающего автомобиля", - написала Волк в своем телеграм-канале.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Дагестана уточнили, что машина съехала в канал им. Октябрьской революции в Махачкале 24 января.

"Находившиеся в салоне женщина с ребенком были спасены прохожими, водитель автомобиля позже смог выбраться самостоятельно. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В то же время мэр Махачкалы Джамбулат Салавов в своем телеграм-канале отметил, что администрация города примет необходимые меры для предотвращения подобных происшествий.

"Мы уже проводим разбирательство совместно с ответственными службами, чтобы выяснить причины инцидента падения автомобиля и примем все необходимые меры для предотвращения подобных случаев. В ближайшее время проведу личную встречу с теми, кто проявил активную жизненную позицию в этот трудный момент. Такие поступки заслуживают максимальной поддержки", - подчеркнул Салавов.