Поиск

Очевидцы спасли мать с ребенком из съехавшего в канал автомобиля в Махачкале

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Неравнодушные жители Махачкалы спасли маму и ребенка из автомобиля, который съехал в канал в столице Дагестана, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Махачкале местные жители, рискуя своими жизнями, спасли маму и ребенка, которые на автомобиле такси провалились в водоканал. На помощь пришли очевидцы. Один забрался на перекладину, таксист через окно передал ему ребенка. А затем мужчины вытащили и саму маму уже из уплывающего автомобиля", - написала Волк в своем телеграм-канале.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Дагестана уточнили, что машина съехала в канал им. Октябрьской революции в Махачкале 24 января.

"Находившиеся в салоне женщина с ребенком были спасены прохожими, водитель автомобиля позже смог выбраться самостоятельно. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В то же время мэр Махачкалы Джамбулат Салавов в своем телеграм-канале отметил, что администрация города примет необходимые меры для предотвращения подобных происшествий.

"Мы уже проводим разбирательство совместно с ответственными службами, чтобы выяснить причины инцидента падения автомобиля и примем все необходимые меры для предотвращения подобных случаев. В ближайшее время проведу личную встречу с теми, кто проявил активную жизненную позицию в этот трудный момент. Такие поступки заслуживают максимальной поддержки", - подчеркнул Салавов.

Махачкала МВД Ирина Волк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Электроснабжение Мурманска и Североморска идет по спецграфику

 Электроснабжение Мурманска и Североморска идет по спецграфику

Раздачу продуктовых наборов начали в Мурманске

Режим ЧС ввели в Мурманской области из-за нарушения электроснабжения

 Режим ЧС ввели в Мурманской области из-за нарушения электроснабжения

Песков отметил, что быстрое продвижение сделки по Украине обеспечит имплементация формулы Анкориджа

Песков объяснил, почему встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером прошла в позднее время суток

 Песков объяснил, почему встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером прошла в позднее время суток

В РФ не зарегистрировано случаев завоза вируса Нипах

КТК вернул в эксплуатацию причальное устройство №3 после ремонта

Песков отметил, что методы Трампа в политике не совсем соответствуют курсу РФ на многополярный мир

Объекты энергетики повреждены в результате массированного обстрела Белгорода

Совместимость экономик: новый взгляд ученых на производственные связи
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });