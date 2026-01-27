Поиск

В I чтении принят проект о включении данных частных лабораторий в госучет плодородия земель

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит включать результаты обследования сельхозземель частными аккредитованными лабораториями в государственный учет плодородия. Документ также передает Минсельхозу полномочия по разработке методики расчета ущерба сельхозземлям, сейчас это полномочия Минприроды.

Проект закона (№961040-8) был внесен в парламент группой депутатов в июле 2025 года.

Согласно поправкам в закон о государственном регулировании обеспечения плодородия земель, предлагается разрешить проведение почвенных, агрохимических, геоботанических и других обследований не только ФГБУ Минсельхоза, но и аккредитованным частным испытательным лабораториям и органам инспекции - по заявлению и за счет землевладельцев. Результаты таких обследований можно будет представлять в федеральные учреждения для включения в единую федеральную государственную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФГИС).

Также вносится поправка в закон "Об охране окружающей среды", которая предлагает наделить Минсельхоз полномочиями по утверждению методики исчисления размера вреда, причиненного землям сельхозназначения и виноградопригодным землям, по согласованию с Минприроды.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас бюджетное финансирование позволяет обследовать не более 5 млн гектаров сельхозугодий в год при общей площади 197,7 млн гектаров. Правообладатели проводят собственные обследования в агрохимических станциях и лабораториях, но эти результаты не попадают в ЕФГИС, что затрудняет формирование полной картины состояния плодородия земель. Отдельная методика расчета ущерба необходима, чтобы учитывать специфику сельского хозяйства, в частности, временное повышение нитратов после внесения органических удобрений и побочных продуктов животноводства, которое нормализуется в течение вегетационного периода.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Басманный суд заочно рассмотрит дело Юлии Тимошенко, обвиняемой в фейках о ВС РФ

"Почту России" могут докапитализировать для снижения долга

В НПО Лавочкина подсчитали, что размещение АЭС на Луне потребует трех пусков в 2033-2035 годах

 В НПО Лавочкина подсчитали, что размещение АЭС на Луне потребует трех пусков в 2033-2035 годах

Задержана экс-замгубернатора Кубани Анна Минькова

Военные РФ нанесли удары по используемой в интересах ВСУ энергоинфраструктуре Украины

Продажи электромобиля "Атом" начнутся весной

 Продажи электромобиля "Атом" начнутся весной

Профессора ДВФУ арестовали во Владивостоке по делу о наркотиках

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск "Запад"

Защита обжаловала арест владельца рухнувшего здания в Новосибирске
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8254 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 128 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });