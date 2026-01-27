В I чтении принят проект о включении данных частных лабораторий в госучет плодородия земель

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит включать результаты обследования сельхозземель частными аккредитованными лабораториями в государственный учет плодородия. Документ также передает Минсельхозу полномочия по разработке методики расчета ущерба сельхозземлям, сейчас это полномочия Минприроды.

Проект закона (№961040-8) был внесен в парламент группой депутатов в июле 2025 года.

Согласно поправкам в закон о государственном регулировании обеспечения плодородия земель, предлагается разрешить проведение почвенных, агрохимических, геоботанических и других обследований не только ФГБУ Минсельхоза, но и аккредитованным частным испытательным лабораториям и органам инспекции - по заявлению и за счет землевладельцев. Результаты таких обследований можно будет представлять в федеральные учреждения для включения в единую федеральную государственную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФГИС).

Также вносится поправка в закон "Об охране окружающей среды", которая предлагает наделить Минсельхоз полномочиями по утверждению методики исчисления размера вреда, причиненного землям сельхозназначения и виноградопригодным землям, по согласованию с Минприроды.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас бюджетное финансирование позволяет обследовать не более 5 млн гектаров сельхозугодий в год при общей площади 197,7 млн гектаров. Правообладатели проводят собственные обследования в агрохимических станциях и лабораториях, но эти результаты не попадают в ЕФГИС, что затрудняет формирование полной картины состояния плодородия земель. Отдельная методика расчета ущерба необходима, чтобы учитывать специфику сельского хозяйства, в частности, временное повышение нитратов после внесения органических удобрений и побочных продуктов животноводства, которое нормализуется в течение вегетационного периода.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.