В РФ не зарегистрировано завозных случаев заболевания вирусом Нипах

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Завозных случаев вируса Нипах в России не зарегистрировано, сообщил советник директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

"Если говорить о завозных случаях, то ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. В настоящее время случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано", - сказал Малеев "Интерфаксу".

Он уточнил, что в РФ имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует система "Периметр", которая позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.

Эксперт напомнил, что первыми симптомами заболевания являются сильная головная боль, общая слабость, повышение температуры тела, признаки поражения центральной нервной системы.

"Вакцин против вируса Нипах нет, поэтому меры профилактики остаются самым верным способом защитить себя", - добавил он.

Малеев также заявил, что в России отсутствует сочетание экологических и эпидемиологических условий для широкого распространения вируса Нипах, а его сравнение с COVID-19 не является корректным.

"Сравнивать COVID-19 и вирус Нипах крайне некорректно. Это разные вирусы с разными путями передачи, масштабом распространения и показателями летальности", - сказал академик.

Малеев подчеркнул, что "для широкого распространения вируса Нипах в России отсутствует сочетание экологических и эпидемиологических условий, которые наблюдались в местах вспышек в Южной и Юго-Восточной Азии".

Он отметил, что COVID-19 показал высокую заразность и привел к пандемии. Вирус Нипах отличается высокой смертностью и чаще вызывает локальные вспышки, преимущественно при контакте с животными, с зараженными объектами окружающей среды или при тесном долгом контакте между людьми. "Упрощенные сравнения вводят в заблуждение граждан и мешают адекватной оценке рисков", - подчеркнул эксперт.

Основными переносчиками Нипах являются плодовые летучие мыши рода Pteropus, которые обитают в тропических и субтропических регионах Азии, Австралии и Африки. Их естественный ареал не охватывает территорию России.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты ведомства мониторят информацию об осложнении эпидемиологической ситуации в связи с выявлением случаев заболевания вирусом Нипах в Индии.

По сообщениям СМИ, в Индии принимают меры для локализации вспышки вируса Нипах после того, как число заболевших в штате Западная Бенгалия выросло до пяти человек.