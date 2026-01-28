Поиск

В РФ не зарегистрировано завозных случаев заболевания вирусом Нипах

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Завозных случаев вируса Нипах в России не зарегистрировано, сообщил советник директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

"Если говорить о завозных случаях, то ситуация находится под контролем Роспотребнадзора. В настоящее время случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано", - сказал Малеев "Интерфаксу".

Он уточнил, что в РФ имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует система "Периметр", которая позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.

Эксперт напомнил, что первыми симптомами заболевания являются сильная головная боль, общая слабость, повышение температуры тела, признаки поражения центральной нервной системы.

"Вакцин против вируса Нипах нет, поэтому меры профилактики остаются самым верным способом защитить себя", - добавил он.

Малеев также заявил, что в России отсутствует сочетание экологических и эпидемиологических условий для широкого распространения вируса Нипах, а его сравнение с COVID-19 не является корректным.

"Сравнивать COVID-19 и вирус Нипах крайне некорректно. Это разные вирусы с разными путями передачи, масштабом распространения и показателями летальности", - сказал академик.

Малеев подчеркнул, что "для широкого распространения вируса Нипах в России отсутствует сочетание экологических и эпидемиологических условий, которые наблюдались в местах вспышек в Южной и Юго-Восточной Азии".

Он отметил, что COVID-19 показал высокую заразность и привел к пандемии. Вирус Нипах отличается высокой смертностью и чаще вызывает локальные вспышки, преимущественно при контакте с животными, с зараженными объектами окружающей среды или при тесном долгом контакте между людьми. "Упрощенные сравнения вводят в заблуждение граждан и мешают адекватной оценке рисков", - подчеркнул эксперт.

Основными переносчиками Нипах являются плодовые летучие мыши рода Pteropus, которые обитают в тропических и субтропических регионах Азии, Австралии и Африки. Их естественный ареал не охватывает территорию России.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты ведомства мониторят информацию об осложнении эпидемиологической ситуации в связи с выявлением случаев заболевания вирусом Нипах в Индии.

По сообщениям СМИ, в Индии принимают меры для локализации вспышки вируса Нипах после того, как число заболевших в штате Западная Бенгалия выросло до пяти человек.

Роспотребнадзор РАН Индия Нипах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Калуге на автозаводе Tenet площадь пожара увеличилась

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

 Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

Два российских моряка с танкера "Маринера" освобождены и направляются в РФ

Гражданка КНР погибла при опрокидывании внедорожника на льду Байкала

Минобрнауки хочет отказаться от общих квалификаций в дипломах при переходе на новую модель высшего образования

 Минобрнауки хочет отказаться от общих квалификаций в дипломах при переходе на новую модель высшего образования

Генпрокуратура подала иск к компании-владельцу Верхнебаканского цемзавода и Новоросцемента

Российские военные за ночь сбили 75 БПЛА над российскими регионами

Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

 Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

Уголовное дело возбуждено в Якутии после пожара с пятью погибшими

 Уголовное дело возбуждено в Якутии после пожара с пятью погибшими
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8262 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });