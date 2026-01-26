Поиск

В Роспотребнадзоре заверили, что вирус Нипах не распространяется, как COVID-19

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Вирус Нипах не распространяется как COVID-19, преимущественно им можно заразиться от животных или через зараженную пищу.

Широкого бесконтактного распространения воздушно-капельным путем вируса Нипах не наблюдается.

В РоссииВ РФ не зарегистрировано случаев завоза вируса НипахЧитать подробнее

"Нет, вирус Нипах не распространяется так же, как COVID-19. В отличие от SARS-CoV-2, который передается воздушно-капельным путем и при этом нередко передается от людей до появления симптомов, Нипах в подавляющем большинстве случаев попадает к человеку от животных или через зараженную пищу", - сообщил "Интерфаксу" зам. директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он отметил, что вероятным источником заражения инфекцией может быть употребление загрязненных немытых фруктов, редкие случаи заражения также отмечены при контакте с больными свиньями в странах, где обнаружен этот вирус.

"Вирус Нипах может распространяться также непосредственно от человека человеку, но при тесных и длительных контактах с больными людьми без соблюдения мер профилактики. Широкого бесконтактного распространения воздушно-капельным путем, характерного для COVID-19, при вирусе Нипах не наблюдается", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что в РФ имеются современные диагностические тест системы для выявления вируса Нипах. В пунктах пропуска через государственную границу функционирует система "Периметр", которая позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.

Для того, чтобы предотвратить заражение рекомендовано избегать контакта с больными животными; тщательно мыть руки с мылом; использовать антисептические средства; мыть фрукты и овощи перед употреблением; избегать употребления воды из непроверенных источников в тропических странах, где есть риск инфицирования этим вирусом. В случае появления признаков заболевания, таких как высокая температура, кашель, сильная головная боль, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты ведомства мониторируют информацию об осложнении эпидемиологической ситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии, случаев завоза болезни, вызванной вирусом, на территорию России не зарегистрировано.

Также в ведомстве сообщили, что в РФ имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса.

По сообщениям СМИ, в Индии принимают меры для локализации вспышки вируса Нипах после того, как число заболевших в штате Западная Бенгалия выросло до пяти человек.

Роспотребнадзор Индия вирус Нипах
