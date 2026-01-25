Поиск

В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса Нипах

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти Индии принимают меры для локализации вспышки вируса Нипах после роста числа заболевших в штате Западная Бенгалия до пяти человек. Об этом сообщает газета The Independent.

По данным издания, первый случай заражения был зафиксирован в понедельник, 19 января. После этого региональные органы здравоохранения ввели профилактические ограничения: почти 100 человек, контактировавшие с заболевшими, были направлены на домашний карантин.

Трое из новых пациентов госпитализированы в медицинские учреждения на востоке Калькутты. Еще двое заболевших, у которых вирус выявили ранее, продолжают находиться в отделении интенсивной терапии частной клиники. Как сообщил высокопоставленный представитель департамента здравоохранения штата, состояние одного из пациентов — медбрата — постепенно улучшается, однако состояние пациентки остается крайне тяжелым. Оба проходят лечение в реанимации для больных с сердечно-сосудистыми осложнениями.

Ранее власти сообщали, что среди инфицированных — врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения.

Вирус Нипах относится к особо опасным инфекциям: он передается от животных к человеку, а также способен распространяться при тесном контакте между людьми. В Индии основной природный источник вируса — летучие мыши. У человека заболевание может протекать как бессимптомно, так и в форме тяжелых респираторных осложнений.

Нипах Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% в случае торгового соглашения с Китаем

 Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% в случае торгового соглашения с Китаем

МИД Афганистана призвал снять со страны ограничения в банковской сфере и разморозить активы

СМИ сообщили, что переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе в Абу-Даби

Sky News сообщил о завершении переговоров в ОАЭ по урегулированию на Украине

 Sky News сообщил о завершении переговоров в ОАЭ по урегулированию на Украине

Мощнейшая снежная буря охватила большую часть США

В США отменили более восьми тысяч рейсов в ожидании снежного шторма

 В США отменили более восьми тысяч рейсов в ожидании снежного шторма

Умер один из четырех пострадавших при нападениях акул в Австралии

 Умер один из четырех пострадавших при нападениях акул в Австралии

Что случилось этой ночью: суббота, 24 января

В Белом доме считают, что первый день переговоров по Украине был продуктивным

 В Белом доме считают, что первый день переговоров по Украине был продуктивным

Стармер раскритиковал Трампа за слова о союзниках США в Афганистане
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8233 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });