В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса Нипах

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти Индии принимают меры для локализации вспышки вируса Нипах после роста числа заболевших в штате Западная Бенгалия до пяти человек. Об этом сообщает газета The Independent.

По данным издания, первый случай заражения был зафиксирован в понедельник, 19 января. После этого региональные органы здравоохранения ввели профилактические ограничения: почти 100 человек, контактировавшие с заболевшими, были направлены на домашний карантин.

Трое из новых пациентов госпитализированы в медицинские учреждения на востоке Калькутты. Еще двое заболевших, у которых вирус выявили ранее, продолжают находиться в отделении интенсивной терапии частной клиники. Как сообщил высокопоставленный представитель департамента здравоохранения штата, состояние одного из пациентов — медбрата — постепенно улучшается, однако состояние пациентки остается крайне тяжелым. Оба проходят лечение в реанимации для больных с сердечно-сосудистыми осложнениями.

Ранее власти сообщали, что среди инфицированных — врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения.

Вирус Нипах относится к особо опасным инфекциям: он передается от животных к человеку, а также способен распространяться при тесном контакте между людьми. В Индии основной природный источник вируса — летучие мыши. У человека заболевание может протекать как бессимптомно, так и в форме тяжелых респираторных осложнений.