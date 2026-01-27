Поиск

Санитарные меры из-за вируса Нипах усиливают в аэропортах Азии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В ряде аэропортов азиатских стран начали проводить медицинский досмотр пассажиров из-за вспышки в Индии вируса Нипах, сообщают во вторник азиатские СМИ.

В частности, речь идет о некоторых авиагаванях в Таиланде и Непале, где путешественникам измеряют температуру тела.

В трех аэропортах Таиланда пассажиров, прибывающих из индийского штата Западная Бенгалия, просят заполнить документ о состоянии здоровья.

Нипах - это зоонозный и смертельно опасный вирус, от которого нет вакцины. Он передается человеку от животных, например, от плотоядных летучих мышей или свиней. Также возможна передача через зараженную пищу и от человека к человеку.

Первыми симптомами является высокая температура, головная боль, боль в мышцах, рвота и боль в горле. Инкубационный период длится 4-14 дней.

Впервые вирус был выявлен в 1998 году в Малайзии среди фермеров-свиноводов, позднее распространился в Сингапур. Тогда от вируса погибли более 100 человек.

В настоящее время в Западной Бенгалии выявлены пять случаев заражения, 110 человек, контактировавших с инфицированными, находятся на карантине.

