Переговоры президентов России и Сирии начались в Кремле

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа, на повестке вопросы пребывания Вооруженных сил РФ в этой стране и экономическое взаимодействие Москвы и Дамаска.

Президент Сирии посещает Россию с рабочим визитом, в ходе которого, помимо отдельной беседы с Путиным, запланированы и российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтрака.

"На повестке дня много вопросов, связанных с двусторонним взаимодействием, прежде всего в экономической сфере. Также обмен мнениями по ситуации в регионе, тем более что есть о чем поговорить", - рассказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ожидается, что на переговорах будут затронуты и темы, связанные с пребыванием ВС РФ в Сирии. "Не сомневаюсь, что все темы, связанные с пребыванием наших военных в Сирии, также будут затронуты сегодня на переговорах", - сказал Песков, хотя заметил, что вопросы дислокации вооруженных сил РФ на территории Сирии - это прерогатива Минобороны.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, могут ли в Кремле подтвердить информацию о начале вывода ВС РФ с авиабазы в Камышлы в Сирии.

В Кремле отметили, что взаимоотношения Москвы и Дамаска активно развиваются. "После смены руководства у нас отдельно состоялось заседание смешанной межправкомиссии в прошлом году по итогам предыдущего визита господина Шараа в Москву (15 октября 2025 года - ИФ)", - рассказал Песков.

С предыдущей встречи Путина и аш-Шараа прошло чуть больше трех месяцев. Сирийский президент переходного периода приезжал в Москву с визитом 15 октября прошлого года. Это был первый очный контакт на высшем уровне после смены власти в Сирии.

Тогда Путин и аш-Шараа провели переговоры в формате рабочего завтрака, пресс-конференции по итогам их встречи не было.

Тема российских военных баз в Сирии и тогда стояла на повестке дня. В октябре стороны также обсудили возможную поддержку в восстановлении энергетической и транспортной инфраструктуры Сирии, а также перспективы возобновления рейсов между Москвой и Дамаском.

По итогам первой российско-сирийской встречи на высшем уровне в Кремле не стали говорить о том, шла ли речь о судьбе бывшего сирийского президента Башара Асада.

Перед нынешними переговорами Песков также отметил: "Тему Асада мы никак не комментируем".

