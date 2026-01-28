Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

Он может обсудить с Путиным вопросы пребывания российских военных на базах в Сирии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл с визитом в Москву. Кадры из правительственного аэропорта "Внуково-2" показал телеканал "Россия-24".

Переговоры аш-Шараа с президентом России Владимиром Путиным пройдут в Кремле.

На повестке дня переговоров много вопросов, в том числе касающихся взаимодействия в экономической сфере, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы Путина Дмитрий Песков.

"Будут российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтрака. Также будет отдельная беседа президента и господина Шараа, - сказал он. - На повестке дня много вопросов, связанных с двусторонним взаимодействием, прежде всего в экономической сфере. Также обмен мнениями по ситуации в регионе, тем более что есть о чем поговорить".

Песков отметил, что взаимоотношения с Сирией ""активно развиваются": "После смены руководства у нас отдельно состоялось заседание смешанной межправкомиссии в прошлом году по итогам предыдущего визита господина Шараа в Москву".

"Что касается вопросов дислокации наших вооруженных сил на территории Сирийской арабской республики, это опять же прерогатива Минобороны, и мы рекомендуем обращаться туда. Хотя, не сомневаюсь, что все темы, связанные с пребыванием наших военных в Сирии, также будут затронуты сегодня на переговорах", - сказал пресс-секретарь Путина, отвечая на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить информацию о начале вывода российских войск с авиабазы в Камышлы в Сирии.

Пескова также попросили прокомментировать публикации о том, что новые сирийские власти ведут переговоры об экстрадиции экс-президента Сирии Башара Асада. "Тему Асада мы никак не комментируем", - ответил он.

Президент переходного периода Сирии приезжал в Москву в первый раз 15 октября 2025 года. Это была первая российско-сирийская встреча на высшем уровне после смены власти в Дамаске.