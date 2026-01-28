Путин заявил о готовности российских экономоператоров помочь восстановлению Сирии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на переговорах в Кремле поздравил временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа с успехами на пути восстановления территориальной целостности страны и сообщил о готовности российских экономических операторов готовы содействовать восстановлению экономики Сирии.

"Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии, и наши экономоператоры, в том числе, строительного сектора готовы к этой совместной работе", - сказал Путин в начале переговоров.

"Мы внимательно наблюдали за вашими усилиями по поводу восстановления территориальной целостности Сирии, я хочу вас поздравить с тем, что этот процесс набирает обороты", - сказал также российский президент и добавил, что в России "всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии".

"Мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия. Надеюсь, что интеграция Заефратья - это, безусловно, важнейший шаг в этом направлении и будет способствовать восстановлению территориальной целостности Сирии и в целом. Мы вас с этим поздравляем", - сказал Путин.