Путин поздравил главу Сирии с ускорением восстановления территориальной целостности страны

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на переговорах в Кремле в среду поздравил временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа с успехами на пути восстановления территориальной целостности страны.

"Мы внимательно наблюдали за вашими усилиями по поводу восстановления территориальной целостности Сирии, я хочу вас поздравить с тем, что этот процесс набирает обороты", - сказал Путин в начале переговоров с аш-Шараа. Он отметил, что в России "всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии".

"Мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия. Надеюсь, что интеграция Заефратья - это, безусловно, важнейший шаг в этом направлении и будет способствовать восстановлению территориальной целостности Сирии и в целом. Мы вас с этим поздравляем", - сказал Путин.