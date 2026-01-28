Поиск

Предприниматель осужден в Петербурге за незаконную легализацию 500 иностранцев

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к условному сроку индивидуального предпринимателя по делу о незаконной легализации мигрантов, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Валерий Урбан, признанный виновным в организации незаконной миграции и отмывании денег, полученных в результате преступления, осужден на 5,5 лет лишения свободы условно. Также суд оштрафовал его на 600 тыс. рублей, изъял и обратил в собственность государства более 45 млн рублей, говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина признал вину и раскаялся, с ним заключено досудебное соглашение.

По версии следствия, предприниматель Урбан, ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александр Борзов и житель Петербурга с тройным гражданством, имя которого не уточнялось, искали иностранцев, которые хотели продлить срок пребывания в России, и предлагали им оформить учебные визы без реального обучения в вузе, а также помочь с постановкой на миграционный учет.

По такой схеме с января 2020 года по ноябрь 2024 года обвиняемые легализовали 501 гражданина из государств дальнего и ближнего зарубежья. Предварительно, криминальный бизнес принес участникам свыше 45 млн рублей преступного дохода, который они легализовали путем мнимых сделок.

Дела в отношении соучастников Урбана направлены в суд.

Все фиктивные учебные визы иностранцев аннулированы, сообщали ранее в МВД.

