В Петербурге ректора частного вуза будут судить за легализацию 501 иностранца

Это ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александр Борзов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Петербурге ректор частного вуза, предприниматель и горожанин с тройным гражданством предстанут перед Куйбышевским судом по делу о незаконной легализации мигрантов и отмывании, сообщил региональный главк МВД.

По версии следствия, фигуранты искали иностранцев, которые хотели продлить срок пребывания в России, и предлагали им оформить учебные визы без реального обучения в вузе, а также помочь с постановкой на миграционный учет.

"По такой схеме с января 2020 года по ноябрь 2024 года обвиняемые легализовали 501 гражданина из государств дальнего и ближнего зарубежья. Предварительно, криминальный бизнес принес участникам свыше 40 млн рублей преступного дохода, который они легализовали путем проведения мнимых сделок", - сообщила пресс-служба.

Фигурантов дела, среди которых ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александр Борзов, задержали в ноябре 2024 года. Обвиняемые находились под домашним арестом.

Все фиктивные учебные визы иностранцев аннулированы, они внесены в реестр контролируемых лиц, уточнили в МВД.