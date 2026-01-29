В Госдуме обсудят пути развития отечественной кинематографии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Вопросы господдержки отечественной кинематографии и пути ее развития обсудят в четверг в Госдуме на круглом столе с участием профильного министра, представителей отрасли, сообщили в пресс-службе думского комитета по культуре.

"Цель мероприятия - совершенствование закона о государственной поддержке кинематографии, в том числе обсуждение приоритетных тем для государственного финансирования производства национальных фильмов, а также текущего положения дел в отрасли. Обсудим достижения, проблемы и задачи", - процитировали в пресс-службе председателя комитета Госдумы по культуре Ольгу Казакову.

Среди приглашенных - министр культуры РФ Ольга Любимова, российские кинорежиссеры и продюсеры, представители киностудий, руководители федеральных тв-каналов, организаций кинопроката, онлайн-платформ, творческих вузов, депутаты.