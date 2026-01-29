Поиск

Российские военные сообщили об отраженной контратаке ВСУ вблизи Купянска

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Группировка войск "Запад" сообщила, что за минувшие сутки ее подразделения отбили контратаку вооруженных сил Украины в районе села Благодатовка в Купянском районе Харьковской области.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака штурмовых групп штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Благодатовка", - сказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, в результате были уничтожены шесть украинских военнослужащих.

20 ноября прошлого года российское командование заявило, что Купянск перешел под контроль армии РФ.

16 января командующий группировкой "Запад" Сергей Кузовлев проинформировал министра обороны РФ Андрея Белоусова, что Купянск находится под российским контролем. "Районы находятся под нашим контролем. Мы оцениваем, что противник не отказался от своего замысла", - доложил Кузовлев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 января 2026 года Военная операция на Украине
Харьков Купянск
