Dow Jones и S&P 500 почти не изменились по итогам торгов

Nasdaq вырос

Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 практически не изменились по итогам торгов в среду, Nasdaq Composite завершил сессию в плюсе.

Итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) были ожидаемыми: американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. В заявлении, опубликованном по итогам заседания, говорится, что экономика США продолжает уверенно расти, а инфляция остается повышенной. Федрезерв также отметил "некоторые признаки стабилизации" рынка труда США, убрав из текста заявления прежнюю формулировку об увеличении риска ухудшения ситуации с занятостью.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции был довольно осторожен в формулировках. Он вновь повторил, что "денежно-кредитная политика не имеет заранее установленного курса", и решения по ставке будут приниматься на каждом конкретном заседании.

Двое из двенадцати участников заседания - члены совета управляющих ФРС Стивен Миран и Кристофер Уоллер - высказались в пользу снижения ставки на 25 базисных пунктов.

Котировки бумаг чипмейкеров выросли в среду благодаря сильным отчетам нидерландского производителя оборудования для выпуска чипов ASML Holding и южнокорейской SK Hynix, выпускающей чипы памяти. ASML сообщила о рекордном объеме полученных заказов в четвертом квартале, SK Hynix обновила рекорды прибыли и выручки.

Бумаги Intel Corp. подскочили в цене на 11%, Microchip Technology Inc. - на 6,8%, Micron Technology Inc. - на 6,1%. Рыночная стоимость Nvidia Corp. увеличилась на 1,6%, Advanced Micro Devices Inc. - на 0,3%.

Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones в среду стали акции UnitedHealth Group Inc. (+4%). Уверенный подъем также продемонстрировали бумаги Johnson & Johnson (+1,5%) и Sherwin-Williams Co. (+1%).

Капитализация GE Vernova увеличилась на 2,7% благодаря хорошей отчетности компании и улучшению ею прогнозов на 2026 год.

В числе лидеров снижения в Dow Jones оказались акции Amgen Inc. (-2,6%), Honeywell International Inc. (-1,9%) и Nike Inc. (-1,4%).

Рыночная стоимость Amazon.com Inc., сообщившей о намерении сократить 16 тыс. рабочих мест, опустилась на 0,7%.

Цена бумаг United Parcel Service Inc. упала на 3,3%. Оператор службы экспресс-доставки анонсировал план сокращения до 30 тыс. рабочих мест и закрытия 24 логистических объектов в 2026 году.

Акции General Dynamics подешевели на 2,7%. Производитель военной и аэрокосмической техники увеличил выручку в четвертом квартале 2025 года на 8%, что оказалось лучше прогнозов рынка. При этом его чистая прибыль осталась на уровне предыдущего года.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду повысился на 0,02% - до 49015,6 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,01% - до 6978,03 пункта. В начале сессии индекс впервые поднялся выше отметки 7000 пунктов.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,17%, составив 23857,45 пункта.