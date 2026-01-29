Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг консолидируется при смешанной динамике blue chips после выхода данных Росстата о замедлении недельной инфляции, а также на фоне продолжающегося ралли сырьевых рынков (драгметаллы обновляют максимумы, фьючерс на Brent превысил $69 за баррель) в условиях сохраняющейся геополитической напряженности. Индекс IMOEX2 за минуту торгов не претерпел существенных изменений.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2787,32 пункта (-0,02%); лидируют в снижении акции "ВК" (-1,1%), "Роснефти" (-0,9%), но подорожали акции ПАО "Южуралзолото" (+10%), "Полюса" (+2,1%), "Норникеля" (+1,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 января, составляет 76,2662 руб. (-28,57 копейки).

Подешевели также акции "Газпрома" (-0,8%), "НЛМК" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), "Яндекса" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,3% "префы"), "ФосАгро" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+0,9%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,4%), "Русала" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%).

По данным Росстата, инфляция в РФ с 20 по 26 января 2026 года составила 0,19% после 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный). С начала года к 26 января рост цен составил 1,91% (в январе 2025 года рост цен за 26 дней был ниже - 1,11%, а за весь месяц - 1,23%).

Из данных за 26 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 26 января замедлилась до 6,43% с 6,46% на 19 января (но ускорилась с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, что вопрос с территориями, обсуждаемый в процессе урегулирования кризиса на Украине, пока остается нерешенным. По его словам, идет активная работа над тем, чтобы увязать позиции сторон по территориальному вопросу.

Госсекретарь отметил, что следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате при возможном участии США. Но в этом случае, уточнил Рубио, в них не будет принимать участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф или зять президента Джаред Кушнер.

Следующий раунд переговоров РФ-США-Украина в ОАЭ запланирован на 1 февраля, сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, на 1 февраля. Ориентировочно, но пока исходим из этого", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Также Рубио коснулся темы Ирана, заявив, что иранские власти не в состоянии решить проблемы, беспокоящие население, и потому столкнутся с новыми волнами протеста. "В будущем их ожидают новые волны протеста", - сказал он на слушаниях в Сенате.

По мнению Рубио, это вызвано тем, что нынешние власти "не в состоянии решить проблемы с экономикой". "Нынешний режим в Иране сейчас - в самом уязвимом положении за всю свою историю", - добавил госсекретарь.

По словам Рубио, США не исключают, что могут нанести превентивные удары по Ирану. "США оставляют за собой право нанести превентивные удары по Ирану в случае угрозы атаки по американским силам", - сказал он, отметив, что в настоящее время в регионе "находятся 30-40 тыс. американских военнослужащих на восьми или девяти объектах".

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в среду в соцсети Х, что Тегеран ответит на любую агрессию со стороны США. По словам иранского министра, "ценные уроки, извлеченные из 12-дневной войны (летом прошлого года - ИФ), позволили нам отвечать еще сильнее, быстрее и глубже".

Тем временем союзники США на Ближнем Востоке пытаются предотвратить военный удар Соединенных Штатов по Ирану, который может привести к вовлечению региона в обширный конфликт, сообщает издание The New York Times.

Главы МИД стран ЕС соберутся в четверг в Брюсселе для обсуждения ситуации на Украине, а также положения дел на Ближнем Востоке и в регионе Великих африканских озер. Встреча начнется с обмена мнениями по видеосвязи с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, следует из повестки совещания.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, российский рынок акций продолжает консолидироваться на фоне ожидания новостей со следующего раунда международных переговоров по украинскому урегулированию и благодаря стабильности сырьевых площадок.

На дневном графике индекс МосБиржи сохраняет фазу консолидации, удерживаясь в диапазоне 2700-2800 пунктов. Ключевым сигналом к выходу из боковика станет уверенный пробой уровня 2800 пунктов на повышенных объемах. Если попытка роста окажется неудачной, ближайшей поддержкой выступит зона 2700 пунктов, где также проходит линия 50-дневной скользящей средней, считает аналитик.

В США индексы акций Dow и Nasdaq подросли на 0,02-0,2%, незначительно просел S&P500 (-0,01%), причем в ходе сессии индекс "широкого рынка" впервые поднимался выше отметки 7000 пунктов.

Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых.

В заявлении, опубликованном по итогам заседания, говорится, что экономика США продолжает уверенно расти, а инфляция остается повышенной. Федрезерв также отметил "некоторые признаки стабилизации" рынка труда США, убрав из текста заявления прежнюю формулировку об увеличении риска ухудшения ситуации с занятостью.

Экономика США входит в 2026 год "на твердых ногах", заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания. Он отметил, что временное прекращение работы федеральных учреждений, вероятно, негативно сказалось на экономической активности в прошлом квартале.

"Денежно-кредитная политика не имеет заранее установленного курса, и мы будем принимать решения на каждом заседании отдельно", - сказал Пауэлл относительно дальнейших изменений базовой ставки.

В Азии утром в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 не изменился, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,15%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают рост на данных Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране, а также геополитической напряженности вокруг Ирана; цена Brent обновила максимум с сентября прошлого года.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 7:01 по Москве в четверг составила $69,25 за баррель (+1,3%), мартовская цена фьючерса на WTI - $64,06 за баррель (+1,4%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 2,3 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,75 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 278 тыс. баррелей.

Президент США Дональд Трамп взвешивает возможность нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные обсуждения между Вашингтоном и Тегераном по поводу ограничения иранской ядерной программы и производства баллистических ракет не привели к прогрессу, передает CNN.

Цена золота в четверг выросла до $5570 за унцию (+9,6%), серебра - до $117,4 (+10,8%).