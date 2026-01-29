Двое боевиков ликвидированы в Дагестане

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Двое жителей Дагестана, планировавших теракт в религиозном учреждении, ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с СК России и МВД России пресечена попытка совершения диверсионно-террористических актов, планировавшихся при координации представителей запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО), в отношении объекта религиозного культа, а также на участке железнодорожного перегона "Махачкала - Дербент", - сообщил ЦОС.

В ходе задержания при попытке совершить диверсию вблизи железнодорожной станции "Уллубиево" "террористы оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем". Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц нет.

По данным спецслужбы, двое жителей Дагестана вступили в переписку с вербовщиком террористов через интернет, дали присягу и сообщили о своей готовности совершить теракт.

На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено взрывотехниками ФСБ.

"По местам проживания указанных лиц изъята экстремистская литература и символика МТО, подтверждающие их преступные намерения", - заявили в ФСБ.

В региональном управлении Следственного комитета РФ в свою очередь сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа) и п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Накануне в силовых структурах республики "Интерфаксу" сообщали, что двое неизвестных, обстрелявших сотрудников правоохранительных органов, нейтрализованы в Карабудахкентском районе Дагестана.