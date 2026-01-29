Режим "черного неба" введут в двух городах и округе Кузбасса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) будет действовать с 30 января до 3 февраля в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном округе Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии региона в четверг.

Период действия – с 18:00 по местному времени (14:00 по Москве) 30 января до 18:00 3 февраля.

Кроме того, режим НМУ продлили в Кемерово до 15:00 по местному времени 29 января.

На время действия НМУ предприятиям города рекомендуется сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Режим НМУ в городах Сибири также называют "черным небом". Это период, когда из-за неблагоприятных метеоусловий загрязняющие вещества накапливаются в воздухе особенно активно. "Черное небо" вредно для здоровья: могут проявиться или обостриться сердечно-сосудистые, легочные и другие хронические заболевания.