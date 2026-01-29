Начальник представительства Минобороны задержан в Петербурге по подозрению во взятке

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Начальника 178-го военного представительства Минобороны РФ Владимира Никитина задержали в Петербурге по подозрению в получении взятки, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Никитин причастен к получению взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за беспрепятственное подписание документов по приемке электронной компонентной базы, используемой в рамках государственного оборонного заказа", - полагают в ведомстве.

Размер взятки не уточняется. Возбуждено уголовное дело

Взяткодатель задержан и заключен под стражу, добавили в УФСБ.