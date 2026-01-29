Лавров заявил, что переговорщики РФ по Украине будут продолжать общаться в любом формате

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российская делегация на переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби будет продолжать общаться в любом формате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг.

"Переговорщики наши будут продолжать общаться в любом формате. Они свое дело знают", - сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что следующий раунд переговоров РФ-США-Украина в ОАЭ запланирован на 1 февраля.

Переговоры в Абу-Даби прошли 23-24 января. Представитель Белого дома заявил в эфире телеканала NBC News, что трехсторонняя встреча была продуктивной.

В Кремле воздержались от высоких оценок состоявшихся в Абу-Даби консультаций, сочтя это преждевременным.

В четверг в ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что очередная встреча по урегулированию на Украине 1 февраля в Абу-Даби будет подходить без участия делегации США в двустороннем формате: РФ-Украина.

"Там будут согласовываться непосредственно до дня встречи, до воскресенья, будут модальности согласовываться. Собственно, по сути это ничего не изменит. Но, безусловно, все сделают так, чтобы обеспечить возможность продолжения диалога", - сказал Песков.