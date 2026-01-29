Поиск

Путин и президент ОАЭ не обсуждали организацию новой трехсторонней встречи в Абу-Даби

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - На переговорах в Москве президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян не обсуждали организацию новой трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Нет. Вообще не обсуждалась", - сказал Песков "Российской газете".

Присутствие на переговорах Путина и Аль Нахайяна в Кремле начальника Главного управления Генштаба ВС России Игоря Костюкова, который возглавлял российскую делегацию на трехсторонних переговорах Россия-США-Украина в Абу-Даби 23-24 января, Песков объяснил тем, что двусторонние отношения очень широкоформатные.

"На всякий случай. Сейчас речь шла только о двусторонних отношениях. Они настолько широкоформатные, столько тем для обсуждения", - отметил представитель Кремля.

В начале встречи президентов Путин предложил Мухаммеду Бен Заиду Аль Нахайяну обсудить обстановку вокруг Ирана, а затем, в формате "один на один" - другие вопросы, в том числе и международную повестку.

Владимир Путин ОАЭ Абу-Даби ГРУ Игорь Костюков Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аномальные морозы прогнозируются в регионах европейской части России

В Анапе еще на полгода отсрочили сбор туристического налога

Минфин предложил экспортные пошлины на алмазы для поддержки отечественной огранки

В Прокопьевск направили бригаду медиков для помощи постояльцам интерната

Мединский призвал продвигать нравственную составляющую изучения истории

Более 40 пособий и социальных выплат будут проиндексированы в России с 1 февраля

 Более 40 пособий и социальных выплат будут проиндексированы в России с 1 февраля

Москва готова рассматривать реальные предложения по гарантиям безопасности по Украине

 Москва готова рассматривать реальные предложения по гарантиям безопасности по Украине

Начальник ГРУ назвал конструктивными прошедшие в Абу-Даби переговоры по Украине

Киеву переданы тела 1000 погибших военнослужащих, РФ получила тела 38 военных

Кремль прогнозирует региональный хаос в случае удара по Ирану
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8271 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 64 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });