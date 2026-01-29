Путин и президент ОАЭ не обсуждали организацию новой трехсторонней встречи в Абу-Даби

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - На переговорах в Москве президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян не обсуждали организацию новой трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Нет. Вообще не обсуждалась", - сказал Песков "Российской газете".

Присутствие на переговорах Путина и Аль Нахайяна в Кремле начальника Главного управления Генштаба ВС России Игоря Костюкова, который возглавлял российскую делегацию на трехсторонних переговорах Россия-США-Украина в Абу-Даби 23-24 января, Песков объяснил тем, что двусторонние отношения очень широкоформатные.

"На всякий случай. Сейчас речь шла только о двусторонних отношениях. Они настолько широкоформатные, столько тем для обсуждения", - отметил представитель Кремля.

В начале встречи президентов Путин предложил Мухаммеду Бен Заиду Аль Нахайяну обсудить обстановку вокруг Ирана, а затем, в формате "один на один" - другие вопросы, в том числе и международную повестку.