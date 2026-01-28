Песков заявил, что продолжение переговоров РФ-США-Украина намечено на 1 февраля

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Следующий раунд переговоров РФ-США-Украина в ОАЭ запланирован на 1 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, на 1 февраля. Ориентировочно, но пока исходим из этого", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Отвечая на уточняющий вопрос, получили ли члены делегации от президента соответствующие распоряжения к будущим переговорам, представитель Кремля сказал: "Они получают их регулярно".

Трехсторонние контакты РФ, США и Украины состоялись на прошлой неделе в Абу-Даби, они шли на протяжении двух дней.

В Белом доме заявили, что эти переговоры имели исключительно важное значение для решения украинского кризиса. "На выходных прошли многочисленные встречи, которые не получили широкого освещения в СМИ, но имели историческое значение. Команда президента США Дональда Трампа в самом деле свела вместе за столом переговоров две стороны конфликта, чтобы приблизить наступление мира", - сказала представитель Белого дома Кэролайн Левитт журналистам.



