Более 40 пособий и социальных выплат будут проиндексированы в России с 1 февраля

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций будут с 1 февраля увеличены в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Они будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года. Это мера, которую мы ежегодно реализуем по поручению президента", - сказал Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что речь идет о выплатах семьям с детьми, Героям России, Героям труда, ветеранам ВОВ и боевых действий, людям с инвалидностью и другим категориям.

"В текущем году почти до 730 тысяч (рублей - ИФ) вырастет сумма материнского капитала на первого ребенка и до 963 (тысяч рублей - ИФ) на второго и последующего детей. Такое повышение коснется как новых сертификатов, так и остатков неиспользованных средств, которые были выданы ранее, а также единовременного пособия при рождения малыша, которое составит теперь 8500 рублей", - сказал глава правительства.

Он отметил, что выплаты женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", составит 76,5 тыс. рублей.

"Для индексации всех этих мер господдержки никаких заявлений оформлять не надо. Она пройдет автоматически. Выплаты поступят гражданам по привычному графику", - сказал Мишустин.