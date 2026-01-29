Что произошло за день: четверг, 29 января

Соглашение "ЛУКОЙЛа" с Carlyle о продаже зарубежных активов, новый владелец группы "Домодедово", смерть постояльцев в ПНИ Прокопьевска, снегопад в Москве и грядущие морозы

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "ЛУКОЙЛ" заключил соглашение с американской Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH. В периметр сделки не входят активы в Казахстане, они останутся в собственности группы "ЛУКОЙЛ". Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями.

- Структура "Шереметьево" - ООО "Перспектива" - стала владельцем группы "Домодедово". Победитель торгов предложил цену 66,13 млрд рублей - вдвое меньше изначальной (132,2 млрд руб.). Шереметьево приобрело группу компаний за собственные средства, без привлечения заемных.

- ЕС ввел санкции против российских журналистов и деятелей культуры. В списке, в частности, Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева и Мария Ситтель, Павел Зарубин.

- Россия передала Украине тела тысячи погибших военнослужащих ВСУ, взамен получила 38 тел российский военных, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

- В Прокопьевске за январь умерли девять пациентов психоневрологического интерната. По данным следствия, причиной стало распространение вирусной инфекции из-за условий в учреждении, которые возникли по вине должностных лиц и работников ПНИ.

- С 1 февраля в России будут проиндексированы более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций.

- В Москве продолжается сильный снегопад. В четверг вечером пробки достигали 9 баллов. Метеорологи МГУ зафиксировали в январе рекордное для столицы количество осадков за последние 203 года.

- В Москве и Подмосковье с 30 января объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за морозов.

- Представительница Казахстана Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко встретятся в финале Australian Open.