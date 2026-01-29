Поиск

Кремль заявил об отсутствии реакции Зеленского на повторное приглашение в Москву

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Реакции от президента Украины Владимира Зеленского на повторное приглашение в Москву для проведения переговоров по мирному урегулированию пока не было, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Об этом представитель Кремля сказал, отвечая на вопрос, была ли реакция от Зеленского на повторное приглашение в Москву.

Песков также сказал, что в вопросе организации возможной встречи Владимира Путина и Зеленского речь пока идет про Москву. Так он ответил на вопрос о готовности российской стороны встретиться с президентом Украины в ОАЭ.

Представитель Кремля отметил, что в вопросе организации встречи Путина с Зеленским "эвентуальные рассуждения неуместны".

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия приглашает Зеленского в Москву, если он готов к встрече с Путиным.

В сентябре 2025 года президент РФ заявил, что готов к встрече с Зеленским в Москве и обещал обеспечить безопасность украинского- лидера в случае его приезда в российскую столицу.

Дмитрий Песков Москва Украина Владимир Зеленский Владимир Путин
