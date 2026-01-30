Поиск

В Кремле отметили, что Путин приглашением в Москву ответил на инициативу Зеленского

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициатива о встрече с Владимиром Путиным исходила от президента Украины Владимира Зеленского, и российский лидер лишь ответил на это предложением о встрече в Москве.

"Здесь, наверное, я бы напомнил, что инициативно Путин Зеленского никуда не приглашал и не предлагал никаких встреч Зеленскому. О встрече просил Зеленский. И Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ на это президент Путин ему ответил, что да, мы готовы, но только в Москве. Здесь очень важно это помнить", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что он не будет встречаться с Путиным в Москве.

Накануне Песков сказал, что в вопросе организации возможной встречи Путина и Зеленского речь пока идет про Москву. Так он ответил на вопрос о готовности российской стороны встретиться с президентом Украины в ОАЭ. Представитель Кремля отметил, что в вопросе организации встречи "эвентуальные рассуждения неуместны".

Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов

 Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов

В Кремле задались вопросом, планирует ли Киев с боями отбить ЗАЭС

В Кремле отметили, что Путин приглашением в Москву ответил на инициативу Зеленского

Песков подтвердил, что Трамп попросил Путина приостановить удары по Киеву

У постояльцев Прокопьевского интерната нашли стрептококк и гемофильную палочку

По факту коммунальной аварии в Бодайбо возбуждено уголовное дело

Верховный суд вернул жалобу Каменщика на решение передать "Домодедово" государству

 Верховный суд вернул жалобу Каменщика на решение передать "Домодедово" государству

Директор Прокопьевского психоневрологического интерната отстранен от работы

Во всех психоневрологических интернатах Кузбасса проведут проверки

 Во всех психоневрологических интернатах Кузбасса проведут проверки

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на российского военного в Петербурге
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8277 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });