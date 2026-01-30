В Кремле отметили, что Путин приглашением в Москву ответил на инициативу Зеленского

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициатива о встрече с Владимиром Путиным исходила от президента Украины Владимира Зеленского, и российский лидер лишь ответил на это предложением о встрече в Москве.

"Здесь, наверное, я бы напомнил, что инициативно Путин Зеленского никуда не приглашал и не предлагал никаких встреч Зеленскому. О встрече просил Зеленский. И Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ на это президент Путин ему ответил, что да, мы готовы, но только в Москве. Здесь очень важно это помнить", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что он не будет встречаться с Путиным в Москве.

Накануне Песков сказал, что в вопросе организации возможной встречи Путина и Зеленского речь пока идет про Москву. Так он ответил на вопрос о готовности российской стороны встретиться с президентом Украины в ОАЭ. Представитель Кремля отметил, что в вопросе организации встречи "эвентуальные рассуждения неуместны".