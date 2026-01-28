В Кремле пообещали обеспечить безопасность Зеленскому в случае его прибытия в Москву

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Россия приглашает президента Украины Владимира Зеленского в Москву, если он готов к встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Он сказал это автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1") Павлу Зарубину.

"Мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, это первое. А, во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов", - сказал Ушаков.

Он напомнил о словах Путина о том, что если Зеленский действительно готов к встрече, то российская сторона приглашает его в Москву. "При этом гарантированно обеспечим его безопасность и необходимые условия для работы", - подчеркнул Ушаков.

В этом же интервью помощник президента сказал, что президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах предлагал Путину рассмотреть возможность встречи с Зеленским. "Суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов", - сказал Ушаков.