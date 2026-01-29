Поиск

Новак поручил проработать дополнительные меры поддержки угольщиков

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать предложения по возможностям введения дополнительных логистических и финансовых мер для поддержки угольной отрасли, сообщила пресс-служба правительства России по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

Угольная отрасль повышает свою эффективность: оптимизирует расходы, снижает себестоимость, сокращает неэффективные производства, перераспределяет персонал и технику, говорится в сообщении. На заседании было отмечено смещение добычи угля на Восток к центрам потребления в Азии. Вслед за ней меняется численность занятых в соответствующих регионах, растут доля добычи открытым способом и доля коксующегося угля.

Президент Владимир Путин по итогам РЭН-2025 поручил правительству провести мониторинг финансового состояния компаний угольной отрасли и при необходимости принять меры государственной поддержки с целью повышения их экономической эффективности и конкурентоспособности.

В декабре правительство РФ продлило утвержденную в мае 2025 г. отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховым взносам для угольных компаний до 28 февраля 2026 г. включительно. "Сейчас мы обсуждаем уже, какие меры мы будем принимать в следующем году, потому что мы считаем, что поддержка и дальше должна быть для угольной отрасли", - говорил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Уже в 2026 г. Минфин РФ предложил предоставить угольным компаниям рассрочку до конца 2026 г. на уплату отсроченных ранее до февраля 2026 г. платежей по НДПИ и страховым взносам. Рассрочка будет предоставляться с марта по декабрь 2026 г. включительно, при условии внесения платежей в течение этого периода равными частями.

Сальдированный убыток компаний угольной отрасли РФ в 2025 г. может составить 300-350 млрд руб., если не изменится ситуация на внешних рынках, с курсом рубля и процентными ставками, сообщало ранее Минэнерго РФ. По данным Росстата, в январе-октябре 2025 г. убыток составил 327,9 млрд руб.

