Добыча угля в Сибири в конце 2025 года снизилась из-за проблем со спросом и логистикой

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Добыча угля в Сибири в ноябре 2025 года снизилась в месячном выражении после роста в предыдущие два месяца из-за более сдержанного спроса и логистических сложностей, говорится в февральском докладе ЦБ РФ о региональной экономике.

Восстановление экспортных цен приостановилось. В ноябре месячный прирост добычи в крупнейшем угольном регионе страны - Кузбассе замедлился до +0,4% (с сезонной корректировкой) по сравнению с +1,1% в октябре.

ЦБ ранее отмечал, что в минувшем году несколько месяцев добыча угля в сибирских регионах сокращалась, но в сентябре и октябре падение сменилось ростом.

ЭкономикаЭкспорт угля по сети РЖД снизился в 2025 году до 177 млн тоннЧитать подробнее

По оперативным данным министерства угольной промышленности Кузбасса, на которые ссылается ЦБ, в ноябре-декабре экспорт кузбасского угля и его поставки на внутренний рынок сократились как к предыдущим 2 месяцам, так и в годовом выражении после роста в октябре. Большинство угольных компаний Сибири продолжают поставлять уголь по низким ценам, на грани рентабельности и даже в убыток, чтобы не прекращать добычу.

В ноябре 2025 года правительство РФ продлило меры поддержки угольной отрасли до конца февраля 2026 года, включая отсрочки по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносам, механизмы реструктуризации долгов и мораторий на взыскание налоговой задолженности.

Сальдированный убыток компаний угольной отрасли РФ в 2025 году может составить 300-350 млрд рублей, сообщало ранее Минэнерго РФ. По данным Росстата, в январе-октябре 2025 года убыток составил 327,9 млрд рублей.

Добыча угля в РФ в 2025 году, по предварительным данным, равнялась 440 млн тонн (с учетом новых регионов), отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.

Кузбасс
