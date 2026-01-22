Новак оценил добычу угля в РФ в 2025 году в 440 млн т

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Добыча угля в РФ в 2025 году по предварительным данным составила 440 млн т (с учетом новых регионов), сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей статье для журнала "Энергетическая политика".

"80% экспортных потоков направлено в страны АТР", - привел данные Новак.

Принятые в 2025 году меры поддержки угольной отрасли позволили удерживать показатели добычи и поставок угля на уровне 2024 года, отметил он.

Минэнерго РФ ожидает сохранения добычи угля в РФ в 2025 году на уровне 2024 года. В 2026 году Минэнерго также рассчитывает на сохранение достигнутых показателей добычи и экспорта угля, говорил замминистра энергетики Дмитрий Исламов журналистам в кулуарах РЭН-2025.

В 2024 году добыча угля в РФ составила 443,5 млн т, на экспорт было поставлено 196,2 млн т, ранее приводил данные Новак в своей колонке для журнала "Энергетическая политика". По данным Росстата, добыча снизилась на 0,6% по сравнению с 2023 г., до 427 млн т (цифра без учета показателей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей).