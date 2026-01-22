Поиск

Угольные компании РФ могут получить рассрочку на уплату отсроченных ранее платежей по НДПИ и страхвзносам

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Минфин РФ предложил предоставить угольным компаниям рассрочку до конца 2026 г. на уплату отсроченных ранее до февраля 2026 г. платежей по НДПИ и страховым взносам, говорится в материалах на сайте ведомства.

Рассрочка предоставляется с марта по декабрь 2026 г. включительно, при условии внесения платежей в течение этого периода равными частями. Это позволит дополнительно поддержать предприятия угольной отрасли, говорится в материалах.

На получение рассрочки имеют право предприятия, включенные в специальный перечень организаций и в отношении которых утверждена программа финансового оздоровления. В случае нарушения условий рассрочки проектом постановления, который разработал Минфин, предусмотрена ее отмена с соответствующим начислением пени.

Предложенная мера позволит предприятиям высвободить оборотные средства и направить их на текущие нужды, отметили в ведомстве.

В декабре правительство РФ продлило утвержденную в мае 2025 г. отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховым взносам для угольных компаний до 28 февраля 2026 г. включительно. "Сейчас мы обсуждаем уже, какие меры мы будем принимать в следующем году, потому что мы считаем, что поддержка и дальше должна быть для угольной отрасли", - говорил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Помимо этого президент Владимир Путин по итогам РЭН-2025 поручил правительству провести мониторинг финансового состояния компаний угольной отрасли и при необходимости принять меры государственной поддержки с целью повышения их экономической эффективности и конкурентоспособности.

