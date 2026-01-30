ФСБ сообщила о предотвращении покушения на российского военного в Петербурге

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Петербурге сторонника запрещенной в РФ украинской террористической организации, готовившего покушение на российского военного.

Задержанный по заданию спецслужб Украины планировал покушение на военнослужащего, объявил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина вступил в переписку с вербовщиком террористической организации и сообщил ему о готовности совершить теракт.

"Действуя по указанию куратора, он получил от последнего огнестрельное оружие, провел разведку адреса проживания военнослужащего и приготовился к его убийству", - рассказали в ФСБ.

У него изъят снаряженный патронами пистолет Макарова с приспособлением для бесшумной стрельбы.

В отношении задержанного следственной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.