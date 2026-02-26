ФСБ сообщила о предотвращении теракта против офицера Минобороны в Петербурге

Задержаны двое россиян, которые заминировали автомобиль высокопоставленного военного, заявили в спецслужбе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Двое россиян задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в минировании автомобиля высокопоставленного офицера Минобороны по заданию украинской разведки, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Задержанные планировали совершить теракт против военного с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ), говорится в сообщении ЦОС, поступившем в четверг в "Интерфакс".

По данным ведомства, "фигуранты посредством иностранного мессенджера Telegram вступили в переписку с представителем украинских спецслужб, в ходе которой сообщили о готовности совершить теракт".

"По заданию куратора они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство, провели разведку адреса проживания и установили СВУ под транспортное средство военнослужащего", - говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что сотрудниками ФСБ России взрывное устройство было обнаружено и обезврежено, а "злоумышленники задержаны и дали признательные показания".

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - заявили в ФСБ, добавив, что "спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране".